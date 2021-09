VIE LOCALE : Showroom éphémère pour Saint Martin Cars

La longue période de travaux du pont de Sandy Ground oblige beaucoup à se réinventer. C’est le cas du concessionnaire de Nissan et de Renault, Saint Martin Cars, qui a installé un mini showroom sur le parking de l’Hôtel Le Beach au cœur de la baie de Marigot.

Un conseiller se trouve sur place entouré d’une quinzaine de nouveaux modèles. Les véhicules sont exposés au public désireux de les voir de plus près, avec un accès plus facile aussi. Les horaires sont les suivants : du lundi au vendredi de 8h à midi et de 14h à 17h, mais également le samedi matin de 9h à 12. Ce « pop-up » showroom sera présent jusqu’à la fin des travaux. Il faudra cependant prévoir un détour pour le service après-vente, que ce soit au showroom officiel de Sandy Ground au 67 route de Sandy Ground ou encore à celui de Cole Bay du côté hollandais dont l’adresse est le 16, Welfare Road. _Vx

Pour toute question ou information supplémentaire : 05 90 87 16 08 ou +1 721 544 3049