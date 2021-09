JUSTICE : Deux jeunes de 18 et 19 ans devant le tribunal pour détention de cannabis

Il a tout juste 18 ans et conduit sans casque un scooter de plus de 125 mètres cubes sans permis. JL fait l’objet d’un contrôle par les gendarmes qui trouvent sur lui deux pochons contenant 0,82 grammes d’herbe de cannabis. Il est arrêté. Les faits se sont déroulés fin février.

JL était convoqué jeudi matin devant le tribunal de proximité de Saint-Martin. Il a comparu en visioconférence de la prison de Basse-Terre. Il a expliqué qu’un ami lui avait prêté son scooter – sans plaque et sans assurance- car il avait «un truc urgent à faire», soit «aller voir sa famille à Grand Case». Concernant le cannabis, il a admis savoir qu’en détenir est illégal. «Mais ce n’était pas beaucoup ! », souligne-t-il.

Le jour du contrôle, CJ, 19 ans, était passager du scooter. Il était lui en possession de 16,1 grammes de cannabis et d’espèces en différentes devises. Il était aussi convoqué ce même jour devant le tribunal de proximité.

Ce dernier a eu «une meilleure attitude» que JL et est « sur le chemin de l’insertion puisqu’il est en formation» a relevé le procureur qui a requis une peine alternative, soit un stage de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants et une amende de 200 euros. A l’encontre de JL « au profil plus préoccupant », le procureur a requis cinq mois de prison et un mandat de dépôt.

Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné CJ uniquement au stage de sensibilisation et JL à une peine de trois mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans comprenant l’obligation de travailler et de suivre un stage de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants.

(soualigapost.com)