Football / Festival Foot U13 Pitch : Junior Stars représentera Saint-Martin pour la finale régionale en Guyane !

Chaque année, la Fédération Française de Football organise le Festival Foot U13 Pitch qui réunit l’ensemble des licencié(e)s U13, filles et garçons. Cet évènement se déroule sur trois phases : départementales, régionales et nationale. L’objectif consiste à associer le sportif et l’éducatif, en ajoutant, aux matchs et aux ateliers techniques, des quiz éducatifs afin de promouvoir les valeurs déclinées dans le Programme Éducatif Fédéral.

A Saint-Martin, huit équipes, Junior Stars « A et B », AS Phoenicks, Risc Takers, Saint-Louis Stars « A et B », Juventus de Saint-Martin et FC Flamingo étaient en lice le samedi 6 avril dernier au stade Thelbert Carti à Quartier d’Orléans pour la finale départementale.

Au programme, des matchs de football bien sûr, mais également de la jonglerie, des défis techniques, des quiz… Le tout préparé dans l’esprit de la Fédération Française de Football, et défini sous l’acronyme PRETS (Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et Solidarité).

A l’issue des différentes épreuves, c’est finalement Junior Stars « A » qui a décroché son ticket synonyme de qualification pour la finale régionale qui se déroulera en Guyane les 4 et 5 mai prochains.

Félicitations à tous les participants pour cette belle journée footballistique et aux parents supporters pour les encouragements et la bonne humeur affichés tout au long du tournoi. _AF

Le classement final :

1er A.S. Junior Stars A

2ème A.S. Phoeniks

3ème Risc Takers

4ème Saint-Louis Stars

5ème Juventus

6ème Junior Stars B

7ème Saint-Louis Stars B

8ème F.C. Flamingo

213 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter