Atelier poterie pour enfants et peinture sur céramique pour les grands

Pinky Chich’Atelier propose ce samedi pour les enfants un atelier inédit de poterie et une soirée céramique pour les adultes.

On ne présente plus cet endroit où l’art détendu règne en maître. Situé à Hope Estate, Pinky Chich’Atelier est un lieu où l’on se sent bien dès qu’on passe le pas de la porte. Cette pièce dédiée à la découverte des techniques artistiques dans le domaine de la céramique et à la liberté de création a un effet apaisant instantané. Que l’on soit amateur ou artiste plus confirmé, tout le monde se rassemble autour de la grande table où la magie des couleurs opère. Chaque atelier de peinture sur céramique se veut ludique, sans pression. Le processus est, pour beaucoup, thérapeutique : on choisit d’abord un objet unique parmi ceux disponibles sur les étagères, que l’on peint et décore en fonction de ces envies ou de ce que l’on ressent à cet instant-là en particulier. Le résultat final après cuisson sublime l’objet qui prendra naturellement sa place dans votre quotidien. Les adultes désireux de vivre cette expérience peuvent s’inscrire à l’atelier nocturne « céramic’apéro » de ce samedi 7 août à 19h, avec, comme l’intitulé l’indique, de quoi s’hydrater et se sustenter. Pour les enfants qui rêvent depuis toujours de malaxer la terre sans se faire enguirlander derrière, un atelier poterie aura lieu toujours ce samedi 7 août, mais cette fois de 9h à 11h30. Les réservations sont obligatoires, sans trop trainer. Petit plus non négligeable, Pinky Chich’Atelier fait partie des lieux participant à Staycation, les bons sont donc utilisables là-bas, ou via l’application Staycation. _Vx

Pinky Chich’Atelier – rue Anégada – Hope Estate

Infos / résa :

06 90 54 58 39

Facebook :

Pinky Chich’Atelier

Instagram : pinky_chich_atelier_