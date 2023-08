Portes ouvertes de la Maison d’Accueil Spécialisée « Hommage » ce jeudi 31 août

Dans une démarche d’inclusion et de soutien continu aux personnes en situation de handicap, l’Association Ove-Caraïbes est fière d’annoncer l’ouverture de la Maison d’Accueil Spécialisée « Hommage » le 1er septembre 2023, établissement et service médico-social unique à St-Martin.

Les personnes en situation de handicap et leur famille sont cordialement invitées à participer à une journée portes ouvertes, qui se tiendra le jeudi 31 août 2023, de 10h à 15h au 16 les hauts de Concordia. Cette journée exceptionnelle permettra à chacun de s’immerger dans l’univers de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) et de découvrir les services inédits qu’elle offre. Fruit d’un engagement fort pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap sur l’île, l’établissement offrira un éventail de prestations telles que l’Accueil de Jour et la MAS Hors Les Murs. L’Équipe Mobile à domicile se distinguera notamment par sa flexibilité et sa proximité, garantissant un accompagnement optimal à domicile. Cette journée portes ouvertes sera également une opportunité unique pour les familles et usagers de rencontrer les équipes. Ces rencontres permettront d’en savoir plus sur les activités quotidiennes, le dévouement et l’expertise avec lesquels chaque membre de l’association œuvre au bien-être des bénéficiaires. La mise en place de la Maison d’Accueil Spécialisée « Hommage » confirme l’engagement de l’Association Ove-Caraïbes envers une vision plus inclusive de la société à Saint-Martin. En offrant des services de pointe, l’établissement aspire à devenir un pilier central du soutien aux personnes en situation de handicap et à leurs familles.

Pour plus d’informations, ou pour organiser une entrevue, veuillez contacter :

Didier Witczak :

+590 690 739 539

didier.witczak@gmail.com

