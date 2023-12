Ces pierres si précieuses… Ballerina Jewelers vous explique tout !

Les pierres précieuses sont des minéraux taillés et polis pour être utilisés dans la fabrication de bijoux. Elles existent dans une grande variété de couleurs, de formes et de tailles et sont souvent utilisées dans les bagues, les colliers et les bracelets. Les pierres les plus précieuses et les plus populaires sont les diamants, les rubis, les saphirs et les émeraudes. Ballerina Jewelers est une bijouterie renommée située à Philipsburg, Sint Maarten, qui propose une large gamme de bijoux finis (In-House

et Designer) en or 14/18 kt avec diverses pierres précieuses. Elle est réputée pour ses diamants et pierres précieuses certifiés GIA, disponibles en vrac ou montés. En ce qui concerne les pierres précieuses, il existe deux catégories principales: les pierres précieuses et les pierres semi-précieuses. Les pierres précieuses comprennent les diamants, les rubis, les saphirs et les émeraudes, tandis que les pierres semi-précieuses comprennent les améthystes, les grenats, les péridots et autres. Chaque pierre précieuse possède des propriétés uniques telles que la couleur, la dureté et l’indice de réfraction. Les pierres précieuses sont un ajout magnifique et intemporel à toute collection de bijoux. Que vous soyez à la recherche d’une bague de fiançailles en diamant ou d’un collier coloré, Ballerina Jewelers vous propose une large sélection de bijoux de haute qualité et saura vous conseiller et vous guider afin que vous trouviez “la perle rare” qui correspondra le mieux à vos désirs et à votre personnalité ou à celle de l’être aimé de votre coeur.

“La raison pour laquelle je choisis les diamants est aussi denses qu’ils soient, ils représentent la plus grande valeur dans le plus petit volume.”

Coco Chanel artiste et couturière célèbre (1883 – 1971)

