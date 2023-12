SINT MAARTEN : Des travaux sur la route de Cole Bay en cours

Des travaux routiers d’urgence sont en cours dans la zone d’Orange Grove, à Cole Bay, afin de remédier aux dommages importants causés au réseau routier de cette zone par les fortes pluies de ces derniers mois.

Selon le ministre du logement, de l’aménagement du territoire, de l’environnement, des infrastructures et du logement public, Egbert Doran, son ministère a procédé à une évaluation de la zone, qui a révélé que plusieurs tronçons critiques nécessitaient une attention immédiate.

« Au cours de notre évaluation de la zone d’Orange Grove, nous avons découvert plusieurs problèmes dangereux, comme des nids-de-poule et d’autres dommages importants qui pourraient entraîner des dégâts structurels et constituer un danger pour les automobilistes et les usagers de la route », a-t-il déclaré. « La raison principale pour laquelle nous effectuons ces réparations maintenant est de répondre aux préoccupations immédiates en matière de sécurité afin de prévenir les accidents de la circulation qui peuvent mettre en péril le bien-être des usagers de la route.

« Nous approchons de l’une des périodes les plus chargées de l’année, Noël, et nous nous efforçons d’effectuer ces réparations à l’avance, afin d’éviter des retards importants dans les déplacements, de minimiser les perturbations du trafic et d’éviter les déviations et les fermetures de routes pendant les vacances de fêtes de fin d’année ». _AF

64 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter