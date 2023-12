ASSOCIATION : Les bénévoles, nos héros du quotidien

Vendredi dernier, la grande soirée du second Gala du bénévolat organisée par la Collectivité de Saint-Martin se tenait au Secrets Resort & Spa d’Anse Marcel afin de récompenser les valeureux bénévoles qui œuvrent au quotidien au seul bénéfice des populations saint-martinoises.

En présence de Louis Mussington, président de la COM, Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture, Dominique Démocrite Louisy, 3ème VP, Martine Beldor, présidente de la commission Vie Associative, Mathieu Galvani, président du comité départemental des médaillés jeunesse et sports de Guadeloupe, les élus territoriaux et les personnels de la COM, les acteurs locaux du secteur associatif, salariés et bénévoles, ont profité d’une soirée magnifique dans un cadre idyllique pendant laquelle ils étaient mis à l’honneur pour leur engagement et leur ténacité. Le chiffre à retenir pour le territoire de Saint-Martin : 1.800 associations recensées sur le territoire, soit une association qui se crée chaque semaine, avec un budget annuel de 3.9M€ en soutien à la vie associative (80% FSE). Le Gala du Bénévolat fut aussi l’occasion de remettre 8 attestations de formation et 7 diplômes aux stagiaires de la formation diplômes d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports « développement de projets et des territoires » – Promotion 2023. Entrecoupée par des tableaux artistiques de chant, poème et danse par l’époustouflante compagnie O and Co, la soirée s’est déroulée dans une ambiance magique et rassembleuse, propre au secteur associatif du territoire. Sans plus attendre, voici la liste des récompenses amplement méritées pour chaque catégorie de la seconde édition du Gala du Bénévolat. _Vx

Récipiendaires – Gala du Bénévolat 2023

Plus de 30 ans de bénévolat :

Thierry SAINT-AURET : Caribbean Karate Oyama

Solange DESIR : La Croix-Rouge

Roseann RUMNIT : Association agriculture et artisanat

Daniel GRIFFITH : Pas d’association

Reconnaissance – Coups de Cœur 2023 :

Boris VILLEMIN : association Tous à l’Ô

Audrey CLAXTON: association ACED COBRACED

Juliette IRISH : association Nature is the Key

Lydia LAWRENCE : association Une lumière pour les îles

Les associations 2023:

ACS ZEPIN : Culture et sports

CLEAN SAINT-MARTIN : Environnement

Le plateau 2023 :

Patrick TRIVAL : Avenir Sportif

Aline PETERSON : La Couronne

Osé SAINT-LOUIS-GABRIEL : Tennis club

Marie-Pierre BAJAZET-JACOB : La Couronne

Les jeunes bénévoles 2023 :

Klohé RULLE-FRANCILLETTE Lycée Daniella JEFFRY

Will Noé Zane WILLIAMS: Lycée Robert WEINUM

Kendhry DE LOS SANTOS : Collège MDA

Denisha FLEMING LASOSE : Collège Roche Gravée de Moho

