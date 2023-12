La Collectivité de Saint-Martin et la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) organisent ce samedi 16 décembre la 3ème édition de la parade de Noël organisée par le service Périscolaire. Un événement qui devrait attirer des centaines d’enfants dans les rues de Marigot !

C’est l’un des plus beaux défilés auquel j’ai assisté depuis bien longtemps. C’était splendide, magique ! ». Les superlatifs ne manquaient pas l’année dernière pour saluer la féérique parade de Noël organisée dans les rues de Marigot. Des centaines d’enfants parés de leurs plus beaux déguisements avaient défilé en musique et dans la joie tout au long de l’après-midi devant un public émerveillé.

Fort du succès populaire rencontré lors des éditions précédentes et surtout l’année dernière, les organisateurs donnent rendez-vous au public ce samedi 16 décembre à partir de 14 heures dans les rues de Marigot pour une troisième édition de la « Oualichi Christmas Parade » qui s’annonce une fois de plus riche en couleurs ! Depuis plusieurs semaines, élèves et professeurs des différents établissements scolaires du territoire s’affairent dans la confection des costumes et des chars.Tous ces enfants sont désormais impatients de se retrouver samedi 16 décembre pour ce défilé féérique où le rêve et la magie de Noël vont se côtoyer dans le centre-ville de Marigot et ses alentours (le cortège empruntera les rues de Spring, Hollande, République et Boulevard de France avant d’arriver au village de Noël sur le Front de Mer, ndlr). _AF

