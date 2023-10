Festival de la Gastronomie à Saint-Martin : la billetterie est ouverte

La 3ème édition de l’incontournable événement culinaire de Saint-Martin débutera tambour battant le 11 novembre prochain.

Dégustations à thème, ateliers, soirée de clôture et bien d’autres évènements sont maintenant disponibles pour le plus grand plaisir des gourmands… Ne manquez pas cette occasion de vivre des expériences riches en saveurs auprès de nos chefs locaux et internationaux présents pour l’occasion et réservez vite vos places !

Affûtez vos papilles et préparez-vous à de véritables shows gustatifs ! Du 11 au 22 novembre, Saint-Martin se met aux fourneaux et devient le temple de la gastronomie. Pour ne rien manquer de l’escapade au pays de la gourmandise, l’Office de Tourisme vous invite à réserver vos places pour les événements du Festival de la Gastronomie qui nécessitent une réservation. Rendez-vous en ligne sur www.festival-st-martin.com/programme-2023

Chaque année, très appréciés de leurs participants, les ateliers de cuisine se dérouleront à la Marina Fort Louis : le 15 novembre pour les enfants de 13h30 à 17h et les 18 et 19 novembre pour les adultes de 9h à 17h.

Plusieurs autres évènements sont ouverts au public : les compétitions de barbecue et de mixologie, le concours de « La meilleure Table de Saint-Martin 2023/2024 », le Village de la Gastronomie ouvert du 17 au 19 novembre, le Dîner des Chefs au Lycée Professionnel Daniella Jeffry avec les étudiants de la section hôtellerie / restauration, et les menus découvertes.

Pour rappel, les menus découvertes seront disponibles dans plus de 40 restaurants. Ils sont l’âme du festival : les 40 restaurateurs locaux participant au challenge 2023 vous accueillent dès le 11 novembre pour une dégustation sur le thème de la groseille-pays. L’ingrédient phare de cette troisième édition est un véritable défi pour tous ces établissements qui vous proposeront un menu découverte inédit et certainement très créatif ! Retrouvez en ligne tous les restaurants participants et réservez rapidement votre table pour vivre une expérience inoubliable !

