SANTÉ / Journée Nationale des Aidants : prenons soin de ceux qui prennent soin des autres

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) organisait en ce début de mois la 1ère édition de la Journée Nationale des Aidants à l’hôtel Fantastic de Concordia.

La conférence s’est déroulée en présence d’une trentaine de personnes dont des représentants de la CGSS, le Pôle Solidarité et Familles de la Collectivité, la Croix-Rouge, CASEDOM, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de l’association La Couronne.

Marie-Pierre Bajazet-Jacob assurait d’ailleurs la co-animation de l’évènement. Un proche aidant ou aidant familial est une personne qui apporte régulièrement son soutien à titre non professionnel à une personne dépendante de son entourage, pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Nombreux sont les individus qui sont aidants sans même le savoir, ils sont actuellement près de 11 millions d’aidants en France. Ce statut est désormais reconnu et confère des droits aux intéressés : allocation journalière du proche aidant, droit au répit et fiscal, formation des aidants en 6 modules proposée à Saint-Martin par l’association La Couronne et conçue par l’Association Française des Aidants avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et d’AG2R La Mondiale. Dans cette optique, la journée nationale des aidants de la CPTS avait pour but de rassembler aidants et professionnels de santé afin d’échanger sur les besoins quotidiens des aidants, de partager les expériences et de présenter les dispositifs d’aide. Être aidant est une relation unique à l’autre et constitue une expérience significative. Ce rôle peut cependant impacter la santé (source de stress, de fatigue et de dépression) lorsque le proche ne dispose pas des aides et des soins requis par son état, conduire à l’isolement du fait que l’aidant reste seul avec son proche face aux difficultés et perturber la relation initiale de parent, enfant, conjoint ou ami. 8 aidants sur 10 reconnaissent éprouver des difficultés à concilier ce rôle avec leur travail, et pour près de la moitié avec leur vie de famille et leur vie sociale. En tant que structure d’exercice coordonnée qui permet l’amélioration des soins de proximité, la CPTS, représentée par la présidente de Saint Martin Santé Chantale Thibaut et le pharmacien Oliver Haerbele, avait également pour volonté de répertorier les aidants à domicile actifs sur le territoire afin de trouver des solutions pour les soulager. Avant de se clôturer autour d’un buffet, la matinée s’est poursuivie avec des témoignages des aidants et des interventions de professionnels de santé pour mettre en lumière ces personnes qui aident au quotidien dans l’ombre. _Vx

Infos : 06 90 29 43 75 ou cptssxm@gmail.com

