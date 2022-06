ÉVÈNEMENT : Les Compagnons Bâtisseurs ouvrent leurs portes

L e samedi 11 juin prochain, l’association des Compagnons Bâtisseurs invitent les habitants de Saint Martin à leur journée « Portes Ouvertes » qui aura lieu à Quartier d’Orléans.

Actifs sur le territoire depuis 2018, les Compagnons Bâtisseurs n’ont pas chômé depuis. Acteurs principaux dans la reconstruction des charpentes-couvertures d’habitation après le passage de l’ouragan Irma, les bricoleurs pédagogues se sont installés de façon pérenne sur l’île afin de poursuivre leur travail solidaire et de partage auprès de la population grâce à une convention pluriannuelle et multipartite entre la Fondation de France (financeur majoritaire de l’association) et la Collectivité. Chantiers en Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA), ateliers de quartiers (à Sandy Ground et à Quartier d’Orléans) avec les animations collectives liées au bricolage, à la rénovation de l’habitat et à l’embellissement d’un logement, ou encore le prêt d’outillage et le dépannage pédagogique, les Compagnons Bâtisseurs veulent transmettre leur savoir dans une logique de démarche citoyenne et participative. Lors de cette journée « Portes Ouvertes » qui débutera à 10h30 pour se terminer vers 17h, les habitants pourront découvrir les actions et activités proposées par l’association et participer aux échanges et aux nombreuses animations dirigées par les salariés, les volontaires et les bénévoles. Les enfants et les jeunes auront quant à eux l’occasion de jouer au football, au ping-pong et s’essayer à la course en sac. Un atelier de création de sculpture géante en fer et en papier et d’un jeu de morpion (OXO) géant en bois intéresseront les artistes en herbe. Une exposition du projet « Habit’Art » mettra à l’honneur les habitants saint-martinois au cœur même de leur logement. Il y aura évidemment aussi un stand d’information et d’orientation pour les curieux et musique et buvette pour tout le monde. _Vx

Infos : 06 90 43 11 11 ou 06 90 18 91 31

Adresse : résidence Palmeraies, Bâtiment 8, Quartier d’Orléans

