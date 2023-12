GASTRONOMIE : Le Pressoir, élu Restaurant de l’Année dans les Caraïbes

Le Caribbean Journal a dévoilé les résultats de la 10ème édition des prestigieux Caribbean Travel Awards et c’est un restaurant bien connu de l’île qui se hisse tout en haut du podium.

Les Caribbean Travel Awards du Caribbean Journal célèbrent les personnes et les lieux qui contribuent à l’étonnant succès des Caraïbes – et veillent à ce que ce succès continue, des meilleurs hôtels de la région à ses plus hauts responsables du tourisme, en passant par les îles qui se distinguent dans des domaines comme la gastronomie, la romance, durabilité et innovation, sélectionnés par l’équipe éditoriale du Caribbean Journal, les plus grands experts mondiaux du voyage et du tourisme dans les Caraïbes. Pour cette nouvelle édition de 2024, Le Pressoir, situé à Grand-Case, remporte le titre de Restaurant de l’année. Le boulevard de Grand-Case compte plus de restaurants de classe mondiale en un seul endroit que n’importe où ailleurs dans les Caraïbes, et c’est l’incontournable Le Pressoir qui a fait la différence : restaurant antillais exquis et impeccable installé dans une maison créole vieille de plusieurs siècles juste au bord de l’eau. Félicitations à toute l’équipe ! _Vx

