NUMÉRIQUE : Convention COM – Dauphin Telecom : faire de l’inclusion numérique une priorité !

Afin de prévenir le déséquilibre numérique, la Collectivité de Saint-Martin a doté la majorité de ses écoles d’outils informatiques et d’internet. Elle soutient également les initiatives des associations désireuses de créer des cyberespaces pour les publics en difficulté.

La convention, signée ce lundi 11 décembre, entre la Collectivité, représentée par la vice-présidente, Dominique Louisy et la conseillère territoriale en charge de la vie associative, Martine Beldor, et l’entreprise Dauphin Telecom, représentée par sa directrice Eve Riboud, manifeste la volonté des deux parties d’agir ensemble pour un accès équitable aux nouvelles technologies, facteur majeur d’intégration et d’insertion sociale.

La Collectivité travaillera pour cela avec 10 associations évoluant dans le secteur de la jeunesse, dans les quartiers les plus défavorisés. Elle prendra en charge la création de 10 lignes téléphoniques et les travaux nécessaires à l’accès internet.

Dauphin Telecom s’assurera de son côté de l’opérationnalité des 10 lignes et de leur accès à internet selon les dispositions définies par la convention.

Cet accord renouvelé pour 3 ans s’inscrit dans le cadre des actions menées par le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et la Collectivité, en faveur de la prévention et la sécurité publiques et l’équité pour tous les citoyens devant les nouvelles technologies.

