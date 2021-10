Festival de la Gastronomie : Une première édition avec un programme digne de ce nom

Oyez oyez, gourmands et gourmets, le lancement du premier Festival de la Gastronomie de Saint Martin se fera le 13 novembre pour se clôturer le 30 du même mois. Une semaine qui mettra en lumière l’art culinaire saint-martinois au travers de plusieurs festivités cuisinées aux petits oignons.

L’Office du Tourisme, organisateur du festival, a mis les petits plats dans les grands pour motiver les restaurateurs du territoire à faire montre de leur grand talent : 76 restaurants participent au concours pour être élu « La Meilleure Table de Saint Martin 2021/2022 », répartis dans 4 catégories. Le thème est le tamarin. Il leur faudra proposer un menu découverte autour de ce produit local. Un jury composé d’experts culinaires, de journalistes et même du public décernera les différents titres. Autre objectif de l’Office du Tourisme, motiver et inspirer les étudiants en restauration et hôtellerie au Lycée Daniella Jeffry à s’essayer à la compétition culinaire. 6 participants, choisis par le corps enseignant, s’affronteront pendant 4h afin de proposer un plat à base de tamarin.

À la clé, un stage de perfectionnement actif dans le restaurant élu «Meilleure Table de Saint-Martin 2021-2022», une formation et du matériel de cuisine.

Au rayon des ateliers de cuisine pour les amateurs du tablier, ils auront lieu les samedis 13, 20 et 27 novembre. Ateliers d’1h30 à suivre sur place (en s’inscrivant au préalable) ou en live sur les réseaux sociaux, et animés par des chefs locaux, régionaux et internationaux pour une promesse de mixité des saveurs.

Ouverts aux enfants, de 9h30 à 11h. Pour les adultes, de 14 à 16h.

Les ateliers au cours desquels 5 duos suivront des recettes faciles à réaliser auront lieu au Grand Case Beach club, sur la place du village à la Baie Orientale et sur la place du marché de Marigot. Pour se remettre de ces émotions, des animations musicales seront proposées les jeudis 18 et 25 novembre.

Pour cette première édition, le Festival de la Gastronomie peut compter sur deux parrains de choix : Michel Portos, chef étoilé marseillais et Jimmy Bibrac, élu chef cuisinier de l’année pour les îles de la Guadeloupe par le Gault et Millau Antilles Guyane. Ils seront accompagnés par trois chefs, Laurent Huguet, chef étoilé d’Alsace, Edna Butcher, cheffe à l’Hôtel Bay Gardens Sainte-Lucie et Tristen Epps, chef américain du Red Rooster à Miami. Lors de la conférence de presse présentant le Festival, la directrice de l’Office du Tourisme, Aïda Weinum, entourée de toute son équipe, a tenu à rappeler l’importance d’apporter de la visibilité sur la gastronomie de Saint Martin. Cette première édition devrait faire parler d’elle autour des tables et en dehors.

Infos / inscriptions / programme : www.festival-st-martin.com

Instagram : @discoversaintmartin @iamfriendlysaintmartin

Facebook : Saint-Martin – French Side OT Vie Locale