Numérique : Ouverture du 1er centre d’accueil Conseiller Numérique France Services à Saint-Martin !

FIVE B, centre culturel, de loisirs et de formations, est l’une des trois associations localisées à Saint-Martin, à avoir été sélectionnée pour participer au programme FRANCE RELANCE, Conseiller Numérique France Services. A ce titre, un poste de conseiller a été attribué à l’association Five B à Sandy-Ground. Se former au numérique et devenir plus autonome, c’est désormais possible !

Conseiller numérique France Services est un dispositif financé par l’État dans le cadre de France Relance. Il est piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires avec l’appui de la Banque des Territoires. Depuis le mercredi 4 mai dernier, FIVE B à choisi Sandy- Ground comme quartier de résidence pour l’ouverture du 1er centre d’accueil Conseiller Numérique France Services à Saint Martin, avec la participation des associations du quartier, pionnières dans le domaine de l’insertion ( Sandy Ground On The Move Insertion et AIM for success) ;

Le programme FRANCE RELANCE, Conseiller Numérique France Services a pour objectif de former davantage de personnes au numérique dans de nombreux domaines. Comme par exemple apprendre à utiliser une plateforme de recherche d’emploi, utiliser un réseau social pour sa recherche d’emploi, réaliser un CV et le diffuser, déposer une candidature, faire ses déclarations sur le site de Pôle emploi, utiliser une messagerie électronique, un réseau social, participer à une visioconférence, créer et partager des contenus numériques, suivre la scolarité de son enfant, accéder à l’offre locale de soins, faire ses démarches auprès des services locaux et bien d’autres formalités indispensables dans la vie de tous les jours. _AF

Informations :

FIVE B vous accueille à la bibliothèque de Sandy-Ground, 65 rue Lady Fish du lundi au vendredi de 8h30 à 14h30.

Le mercredi, l’accueil numérique est réservé au centre de loisirs périscolaires « B KASAL ». Chez FIVE B, vous recevrez écoute et orientation favorisant l’accès au numérique dans le cadre du quotidien, au programme : cours, ateliers, conseils et services. Vous pouvez retrouver les horaires, programmes et toutes les informations sur : www.fiveb.fr ou https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/

98 vues totales, 98 vues aujourd'hui