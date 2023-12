MICRO-TROTTOIR : « Etes-vous plutôt du genre courtois au volant pour faciliter la circulation souvent encombrée à Saint-Martin ? »

Jean : « En tant qu’ancien chauffeur poids-lourds et de transport en commun, mon expérience me dit qu’il faut garder toujours son calme en toutes circonstances, particulièrement lors des nombreux embouteillages que l’on subit au quotidien à Saint-Martin. Mieux vaut être tolérant que de s’énerver. Pour ma part, la première des courtoisies au volant est de respecter le code la route à la lettre (clignotants, vitesse, distances de sécurité, respect des priorités, passages piétons, l’interdiction de forcer le passage en doublant sur la file de droite ou de gauche et j’en passe et des meilleures…). Il fut un temps où conduire était un plaisir. Ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Il faut toujours être sur ses gardes ! »

Patrick : « Lorsque l’on est au cœur d’une intersection encombrée en ayant la priorité, il me paraît plus intelligent de laisser passer des usagers qui ont du mal à s’engager en raison du trafic. Cela permet de fluidifier le passage des voitures et de ne pas bloquer les conducteurs longtemps au même endroit. Une situation qui arrive trop souvent sur les routes à Saint-Martin. Personnellement, je patiente pas loin de dix minutes tous les jours pour sortir de chez moi, en l’occurrence à Morne Valois. Les gens sont aujourd’hui stressés, ils veulent toujours aller vite sans se préoccuper des autres usagers de la route ».

Emmanuel : « Si je ne me trompe pas, la route est un espace partagé entre les automobilistes, les motards, les cyclistes et les piétons. Il est donc important de prendre en compte tous ces usagers au quotidien. Lorsque la circulation est ralentie, c’est malheureusement souvent le cas à Saint-Martin, je fais preuve de bons sens au volant (Patrick est chauffeur de bus depuis plus de 20 ans, ndlr) en laissant la priorité par exemple aux véhicules souhaitant sortir d’un stationnement. Cela évite qu’une grande file de voitures se forme derrière vous pour rien ! Sur l’île comme partout ailleurs, il faut être vigilant sur la route et s’adapter à toutes les situations ». _AF

