Troisième Edition  du Concours « I LOVE MY BUSINESS »

La Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin organise la troisième édition du concours « I love my business » ouvert à l’ensemble des commerçants du territoire de Saint-Martin, immatriculés à la CCI de Saint-Martin.

Le concours se déroule du 1er février au 18 février 2022 et à l’issue seront désignés un lauréat par chambre (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat et Chambre d’Agriculture) par vote de la population.

Le concours « I love my business » a pour objectif de :

1) promouvoir nos commerces en la période de la St Valentin

2) stimuler les ventes

3) permettre la mise en lumière des talents du territoire

Le lauréat par catégorie (la photo avec le plus de «j’aime ») sera annoncé le 18 février prochain sur la page Facebook officielle de la CCISM (https://www.facebook.com/ccism978/).

Chaque lauréat bénéficiera de 1000€ et d’un bandeau sur le site internet et sur les réseaux sociaux de la CCISM en tant que gagnant de l’édition 2022.

L’ensemble du règlement du concours est disponible sur le site de la CCISM www.ccism.fr dans la rubrique « I love my business ».

