Dauphin Telecom et Orange signe un protocole d’accord

Dauphin Telecom a signé un protocole d’accord avec l’opérateur Orange pour le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné à Saint-Martin

Cet accord est particulièrement structurant car les projets de déploiement des deux opérateurs d’infrastructures se recoupaient dans plusieurs quartiers de la Collectivité Territoriale. L’accord désigne, pour chacune des zones de recoupement, l’opérateur responsable du déploiement, en assurant le meilleur calendrier et la meilleure couverture proposés, cela au bénéfice des consommateurs. Ainsi, au terme de l’accord, les déploiements seront réalisés comme indiqué sur la carte ci-après :

Déploiement par Orange à :

Anse Marcel, Cul-de-Sac, Mont-Vernon 1 (hors groupement Résidence hôtel Mont-Vernon et Résidence Quinoa), Mont-Vernon 2 et 3, Quartier d’Orléans, Oyster Pond, Concordia et Concordia Springs, Grand Saint-Martin, Galisbay, Friar’s bay, Marigot, Sandy Ground.

Déploiement par Dauphin Telecom à :

Baie Orientale, Bellevue, Grand-Case, La Savane, Rambaud, St Louis, Colombier, Pic Paradis, Mont Choisy, Zone de l’ancien hôtel Mont-Vernon, résidence Quinoa à Mont Vernon 1.

Afin d’offrir à l’ensemble des consommateurs des services diversifiés, Dauphin Telecom et Orange se sont engagés à être commercialement présents sur les zones de l’accord, en souscrivant aux offres de gros de celui qui déploiera localement le réseau. Les autres acteurs du marché pourront également s’appuyer sur les infrastructures ainsi déployées, dans les conditions définies par l’ARCEP, y compris en participant à leur cofinancement, pour proposer leurs offres commerciales très haut débit.