Covid-19 : 105 nouveaux cas recensés la semaine dernière et cinq décès à déplorer depuis quinze jours

Pour la période du 24 au 30 mai, 105 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés à Saint-Martin, «un chiffre très haut encore», note l’Agence Régionale de Santé même si le nombre de contaminations a baissé par rapport à la semaine d’avant (123 cas).

Il est à noter que depuis le 31 mai, déjà 47 cas de Covid ont été recensés. Un cluster a également été enregistré, en établissement social d’hébergement et d’insertion comptabilisant 7 cas.

L’hôpital Louis Constant Fleming accueille aujourd’hui 14 patients dans l’unité Covid, rouverte pour faire face à l’afflux de malades aux formes graves, alors que les mois précédents 1 à 2 patients étaient hospitalisés. Le personnel hospitalier fatigue et est sous tension.

Sur les deux dernières semaines, 7 évacuations sanitaires de patients positifs au Covid ont été réalisées vers la Guadeloupe, contre 2 seulement depuis le début de l’année. Par ailleurs, nous déplorons le décès de 5 personnes sur ces deux dernières semaines. Parmi elles, aucune n’était vaccinée tout comme aucune des personnes hospitalisées. Cela porte à 18 le nombre de Saint-Martinois décédés depuis mars 2020 des suites du Covid-19.

L’apparition de formes graves du Covid, le nombre important de décès sur une courte période et le risque de saturation de notre système hospitalier, doivent nous rappeler que nous sommes dans une période charnière dans la lutte contre ce virus.

«Les indicateurs sont très élevés cette semaine encore. Le taux d’incidence est de 293,7/100 000 habitants. Le taux de positivité hebdomadaire est également toujours supérieur au seuil de vigilance avec un taux de 6,1%. Il reste très élevé et comparable à celui de la semaine précédente (6,4%).

La situation est très inquiétante aux vues du nombre d’hospitalisations ainsi que des décès que nous déplorons encore cette semaine. Toutes ces données doivent nous alerter et nous encourager à ne pas baisser notre vigilance et à poursuivre les efforts réalisés quotidiennement en respectant toujours plus les gestes barrières. Il est tout aussi important de comprendre l’intérêt de se faire vacciner afin d’éviter la propagation de la maladie dans ses formes les plus graves. La protection des plus fragiles est une responsabilité collective à laquelle chacun doit contribuer », souligne les autorités sanitaires.

Au 2 juin, 6 176 personnes ont reçu leur première injection et 3 088 personnes ont reçu la seconde.

Pour rappel, la vaccination a débuté le 13 janvier 2021.

Le taux de vaccination de la population adulte (18 ans et plus) à Saint-Martin est de 22, 64%. _AF