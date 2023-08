Coopération touristique : Louis Mussington en visite officielle au Brésil

Lors de son voyage officiel à Curitiba au Brésil le 21 août dernier, Louis Mussington, président de la Collectivité, s’est entretenu avec les représentants du gouvernement de l’État du Paraná sur un objectif commun, celui de consolider les relations touristiques entre Saint-Martin et le Paraná.

Reçu par la maire de Curitiba, Rafael Greca au Palácio 29 de Março, Louis Mussington s’est réjoui de cette occasion privilégiée de discuter sur les possibilités de coopération entre les deux régions et d’explorer les synergies possibles, notamment dans le domaine du tourisme, pilier essentiel de l’économie de Saint-Martin. Cette visite de courtoisie à Curitiba, capitale de l’État du Paraná, a été riche en découvertes pour le président de la COM : « Nos échanges ont rappelé la beauté et la diversité de nos cultures. J’ai eu le plaisir d’inviter M. Greca à découvrir notre territoire, et je suis heureux de savoir que Curitiba est ouverte à des partenariats avec nous ». Accompagné de la délégation de la Collectivité et de l’Office de Tourisme de Saint-Martin, Louis Mussington a également rencontré Guto Silva, Secrétaire d’État à la Planification. Ensemble, ils ont souligné la pertinence de cette rencontre, compte tenu de l’importance croissante du tourisme pour les deux territoires. La collaboration, le partage d’expertise et l’apprentissage mutuel étaient au cœur des discussions. Márcio Nunes, Secrétaire d’État au Tourisme, a pour sa part mis en lumière l’importance du Paraná en tant que générateur potentiel de touristes pour Saint-Martin, notant la dynamique et la croissance de cet État brésilien. La transformation du Paraná en hub d’importance montre la pertinence d’une collaboration accrue avec Saint-Martin qui, avec ses près de 2 millions de visiteurs annuels, est une source d’inspiration pour le Paraná, notamment en termes de stratégies touristiques. Comme Guto Silva l’a mentionné, avec la création récente du Secrétariat au Tourisme au Paraná, une stratégie de développement complète est à élaborer, et notre île a beaucoup à offrir à ce titre. Fort d’échanges constructifs et prometteurs, le président de la COM se dit conquis par sa visite : « Paraná est une région sublime et Curitiba en est le diamant ». Serein et optimiste concernant l’avenir commun des deux régions dans le secteur touristique renforcé d’un désir mutuel de progrès et de collaboration, Louis Mussington remercie sincèrement toute l’équipe du Paraná et la délégation de Saint-Martin pour leur détermination à bâtir un futur touristique florissant. _Vx

