Collège René Descartes : fermeture suspendue par le tribunal administratif

Le 22 août dernier, le tribunal administratif de Saint-Martin a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral émis le 30 juin 2023 concernant la fermeture du collège René Descartes à Hope Estate.

Par arrêté du 30 juin 2023, le préfet délégué dans les Collectivités de St-Barthélemy et de St-Martin, Vincent Berton, sur proposition du rectorat, a prononcé la fermeture du collège René Descartes, établissement privé hors contrat situé à Hope Estate. Par voie de communiqué, la préfecture précise que cette décision a été prise après deux inspections diligentées en janvier et en avril par le rectorat. Ces inspections ont mis en évidence plusieurs manquements à la règlementation, notamment le fait que trois enseignants sur huit n’étaient pas habilités à enseigner. Depuis cette date, les services de l’Éducation nationale ont organisé l’accueil de l’ensemble des élèves pour la rentrée de septembre 2023 dans deux autres établissements du second degré, à savoir le collège La Roche Gravée de Moho à Quartier d’Orléans et le collège du Mont des Accords à Concordia. Ce 22 août 2023, le tribunal administratif de Saint-Martin a suspendu l’exécution de cet arrêté dans le cadre d’une procédure de référé. Le préfet Vincent Berton a pris acte de cette décision de justice et a décidé de retirer l’arrêté attaqué. Une nouvelle procédure va être diligentée dans les jours à venir afin de s’assurer de la conformité du collège René Descartes aux règles prescrites par le Code de l’éducation. Pour les services de la préfecture, la bonne prise en charge des élèves scolarisés reste en effet une priorité. Les parents ayant des enfants précédemment scolarisés au collège René Descartes devraient désormais avoir la possibilité de les y inscrire à nouveau pour la rentrée du 4 septembre prochain. _Vx

