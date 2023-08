Prévision sargasses : St-Martin et St-Barthélemy en risque fort

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 28 août 2023, Météo France relève le niveau de risque à fort pour les territoire de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

L’analyse est sans appel autour des Îles du Nord, le début d’un épisode d’arrivage de sargasses est important voire massif. Les algues sont bien présentes tout autour des îles antillaises menaçant directement les côtes. Les images satellite du 24 au 27 août derniers attestent du flux dominant de secteur est à nord-est autour de l’archipel des Îles du Nord. De nombreux radeaux entre Saint-Martin et Anguilla ainsi qu’à l’est de l’île française sont la source des arrivages ponctuels mais parfois importants sur l’est du territoire. Dans l’est et le sud-est de Saint-Barthélemy, une vague de radeaux est en approche. Elle commence à occasionner, des arrivages répétitifs, parfois sur des zones inhabituelles. Ces derniers vont se poursuivre et toucher Saint-Martin à partir de ce mercredi. À l’est de Saint-Barthélemy et jusqu’au nord de Barbuda, nombre de radeaux et filaments sont en rapprochement annonçant des arrivages importants durant toute la semaine pour les îles françaises. Le répit fut de courte durée au vu des radeaux présents loin à l’est et dans la zone équatoriale dont Météo France garde un suivi sur leur évolution. La fin de saison des sargasses n’est malheureusement pas encore visible, même de très loin. _Vx

