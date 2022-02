Conseil exécutif : Approbation de la convention d’occupation privative entre la Collectivité de Saint-Martin et la Société EDEIS -Aéroport de Saint-Martin – Grand-Case

Dans la cadre de ses missions d’exploitation et de gestion de l’aéroport de Grand-Case Espérance par délégation de service public de la Collectivité, la société EDEIS prévoit la réalisation de travaux de resurfaçage de la piste aéroportuaire.

L’aéroport qui traite actuellement 200 000 passagers par an souhaite développer le trafic aérien dans les années à venir et doit donc s’efforcer de maintenir ses installations aéroportuaires dans un état optimal et adaptées au nombre croissant de mouvements d’aéronefs. Les rapports d’expertise concluent à la nécessité d’entreprendre des travaux de resurfaçage dans le but d’améliorer la portance, l’adhérence et l’état de surface des chaussées.

La durée des travaux est de 6 mois à compter de février 2022.

Pour les besoins de ce chantier, la société EDEIS sollicite auprès de la Collectivité la mise à disposition temporaire d’un terrain jouxtant la piste, sur la parcelle AR 539.

La mise à disposition de ce terrain pendant 7 mois, permettra aux entreprises en charge du chantier d’entreposer les matériaux, les engins, la base vie et le poste d’enrobé. La proximité de cette parcelle avec la piste permettra de créer un accès direct au chantier.

Compte tenu de l’intérêt général de ces travaux et de la non-exploitation à des fins économiques par le délégataire, il est proposé de conclure une convention d’occupation à titre gracieux.

En date du 26 janvier dernier, le Conseil exécutif a décidé d’approuver les termes de la convention d’occupation du domaine privé de la Collectivité de Saint-Martin avec la société EDEIS Aéroport Saint-Martin Grand-Case.