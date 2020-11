EMPLOI : La COM recherche un directeur des services techniques et un directeur Eau

La collectivité a lancé un marché de prestations intellectuelles pour le recrutement de deux directeurs, celui des services techniques et celui du service Eau, énergie et environnement.

Le premier aura pour principales missions de manager, animer et piloter les équipes des services techniques, de proposer et mettre en œuvre les programmes de travaux, veiller au maintien des conditions optimales d’utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. Pour ce poste, la COM recherche un ingénieur confirmé de la fonction publique territoriale justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine.

Le second directeur aura pour mission notamment de manager, animer et piloter les équipes des services Eau, Energie et Environnement, de proposer, mettre en place et évaluer les politiques territoriales en matière de gestion de l’eau, de l’environnement et de l’énergie, de gérer, analyser et résoudre les problèmes liés à la protection de la nature et à la l’amélioration du cadre de vie. Pour ce poste, la COM recherche une personne ingénieure ou attachée justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine.

Il s’agit de contrats de 35 heures hebdomadaires (7h-14h). Les personnes recrutées disposeront entre autres d’un véhicule avec remisage à domicile et d’un téléphone portable. Leur salaire sera de 60 000 euros par an.

Le coût de la prestation intellectuelle est estimée à 30 000 euros. (soualigapost.com)