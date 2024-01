PORTRAIT : Peggy Renaud, la musique dans la peau

Avec Saint-Martin comme terre d’adoption depuis plus de vingt ans, l’auteure-compositrice-interprète Peggy Renaud plus connue sous le nom de scène de Madmoiselle Rose séduit avec son grain de voix unique qui caresse et hypnotise le tympan de ses auditeurs.

En tombant amoureuse de Saint-Martin lors de sa première visite à l’âge de 23 ans, Peggy Renaud s’y est installée avec son mari et tout son amour pour la musique. En commençant la guitare à l’âge de 35 ans, l’artiste née à Tours et ayant grandi en Guyane a ouvert une porte qui marquera sa carrière de chanteuse : la composition de ses premières chansons. En participant pendant deux ans à Starling Musical et en rejoignant la troupe de Starmania d’Audrey Duputié du théâtre de la Chapelle, Peggy Renaud se découvre un amour sans faille pour la comédie musicale et gagne en confiance sur scène : « Ça m’a permis de développer le volet scénique et de l’associer à la musique ». Pour pallier à son manque de formation théorique qui lui laisse un sentiment d’illégitimité, la talentueuse autodidacte décide d’apprendre le solfège et la musique en suivant un stage au Cours Florent Musique. Elle y rencontre Zoé Gilbert, professeure d’interprétation et coach vocale de Lara Fabian et de la regrettée Maurane, et se découvre des octaves vocales qu’elle ne soupçonnait pas :

« Grâce à cette rencontre avec Zoé, j’ai pu enregistrer cinq de mes titres à Paris dont ’Puisqu’on y est’ et me produire sur la prestigieuse scène du bateau Nez Rouge ». Le public est charmé et le talent de Peggy confirmé.

Madmoiselle Rose dans la cuisine avec le chandelier…

« J’ai choisi ce nom de scène et cette orthographe parce qu’on a tous un côté ‘mad’. J’ai fait partie d’un petit groupe Avé après un an de maniement de la gratte et c’est là qu’est née Madmoiselle rose, il y a 8 ans ». En publiant son premier clip « Puisqu’on y est » l’année dernière, tourné à Anse Marcel en compagnie de son guitariste de l’époque Félipé, Peggy Renaud permet à Madmoiselle Rose d’exister pleinement, à la vue et à l’écoute de tous, pour le plus grand plaisir de son public. La douce voix de Madmoiselle Rose est désormais associée à la musicalité de Jean-Michel Carollo, son nouveau guitariste (dont nous dresserons le portrait dans une prochaine édition) : « J’ai la chance d’avoir eu des guitaristes qui m’accompagnent dans mes délires et avec Jean-Mi, nous avons une belle complicité ». En proposant un répertoire éclectique allant de Gilbert Montagné aux Scorpions, Madmoiselle Rose mise sur le côté unique des revisites des standards de la chanson française et des classiques de la musique anglophone : « On ne joue qu’en acoustique avec des chansons positives, en se faisant plaisir, chaque set est différent et très sensuel, avec des reprises modifiées et mes compositions ». Élue employée de l’année lorsqu’elle œuvrait au service marketing chez Dauphin Telecom, Peggy Renaud travaille depuis 2017 avec son mari qui possède l’entreprise Caribbean Construction et compte bien laisser Madmoiselle Rose (re)prendre le devant de la scène en 2024. Grâce à son fils et à sa meilleure amie, cette mélomane qui modelait sa voix dans les karaokés lors de son adolescence se tient au courant des dernières tendances musicales sans jamais mettre un bémol sur son crédo : « Je ne peux pas chanter si je ne ressens rien ». _Vx

