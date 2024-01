SOLIDARITÉ : Tous avec Cali !

Une jeune fille de 12 ans habitant à Saint-Martin, prénommée Cali, a été récemment diagnostiquée d’une leucémie. Un proche des parents, Aurélie et Yohann, a ouvert une cagnotte Leetchi pour leur venir en aide dans cette épreuve afin d’apporter du soutien et du réconfort à la jeune battante.

« Nous avons été foudroyés d’apprendre que la 2ème fille d’Aurélie et Yohann, Cali 12 ans, une enfant joyeuse, pleine de vie, toujours positive et combattante, était atteinte de leucémie. Après des semaines de fatigue, de rendez-vous infructueux chez le médecin, sans se plaindre, une prise de sang a révélé plusieurs anomalies. De l’hôpital de Saint-Martin, à l’évacuation sanitaire en Martinique puis à Lyon, tout ça en moins d’une semaine, sans pouvoir vraiment réaliser, la famille s’est retrouvée séparée, déchirée, sans avoir pu se dire au revoir et sans savoir quand ils seront de nouveau réunis. Aurélie est à Lyon avec Cali et Yohann avec son autre fille, Loanne, à Saint-Martin. Vivre à des milliers de kilomètres ne facilite pas les démarches. Si cette cagnotte pouvait les aider à se retrouver en famille, même un message de soutien fera la différence. Merci à vous tous d’être là. Tous avec Cali! » explique Thierry Deblangey, ami de la famille qui en compte beaucoup sur le territoire. Toute la rédaction du Faxinfo apporte son soutien à Cali et à sa famille dans ce combat contre la maladie. Courage, petite guerrière. _Vx

Lien de la cagnotte Pour Cali / For Cali : https://www.leetchi.com/fr/c/pour-cali-1669687

Lien raccourci : https://t.ly/XT_aP

