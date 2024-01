EAU : Lancement du projet d’extension de l’usine de Galisbay

Vendredi dernier, Raphaël Sanchez, Président de l’Établissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin (EEASM), conviait la presse afin de présenter le projet d’amélioration de la production d’eau potable à Saint-Martin.

En présence de Louis Mussington, président de la Collectivité, Mélissa Nicolas-Rembotte, directrice territoriale de la SAUR Saint-Martin, Sébastien Gallego directeur général de l’EEASM et Nicolas Touzet, directeur régional de SAUR Antilles, Raphaël Sanchez a rappelé l’engagement de l’EEASM en partenariat avec la COM dans la résolution des perturbations fréquentes de l’approvisionnement en eau sur le territoire, avec pour objectif majeur d’assurer une distribution constante et fiable. En 2023, l’EEASM a procédé à la sécurisation de l’usine de Galisbay grâce à 2,4M€ financés à 100% par les Fond Européens. Le déploiement de l’Unité Mobile de Traitement (1,2M€) et la signature d’un protocole avec la partie hollandaise de l’île visant l’ouverture des vannes à début 2024 ont permis de pallier au manque en cas d’urgence. Les deux points d’eau concernés par cette interconnexion avec Sint Maarten se situent à la frontière d’Oyster Pond et de Bellevue, les derniers résultats d’analyse sont attendus sous peu, la société GEBE serait alors en mesure d’alimenter, sous arrêté préfectoral, la partie française de l’île de 2500m3 d’eau par jour. Autre point important, la mise à l’équilibre des réservoirs de Galisbay à hauteur de 80.000€ et l’arrivée prochaine des nouvelles pompes haute pression pour un montant de 800.000€ financés par la COM. L’installation et la mise en œuvre s’effectueront début 2024. Ce 19 janvier 2024 marque aussi le lancement officiel du projet d’extension de l’usine de production d’eau potable de Galisbay qualifée aujourd’hui de « très très fragile », visant une augmentation de la capacité de production à environ 12.000m3/jour contre 8.000m3 actuellement (production inférieure à la demande). Avec une usine de production résiliente et écoresponsable, cette démarche a pour but d’atténuer les interruptions actuelles et à améliorer la qualité de vie de l’ensemble des Saint-Martinois. Côté planning, l’EEASM entend attribuer le marché d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour un lancement du marché de conception et de réalisation fin 2024. La notification du marché se fera mi-2025 avec un démarrage des travaux fin de l’année prochaine. Mi-2027, l’extension de l’usine de Galisbay devrait être terminée et mise en service. Les développements récents incluent bien entendu l’approbation de la réserve foncière dédiée au projet, le dépôt du dossier d’autorisation de production d’eau potable, des discussions financières avec les investisseurs et la publication du marché d’AMO. _Vx

162 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter