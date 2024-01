RUBRIQUE SANTÉ / Les mots du Doc’ : Tenterez-vous le Dry January?

Le «Dry January» gagne en popularité d’année en année, incitant de plus en plus de personnes à relever le défi de s’abstenir de consommer de l’alcool pendant tout le mois de janvier. À Saint-Martin, paradis des plaisirs et des addictions, la consommation d’alcool est grandement facilitée par des prix attractifs et une incitation publicitaire très présente.

Cette tendance, née au Royaume-Uni, s’est rapidement répandue à travers le monde et est portée en France depuis 2019 par de nombreuses associations de prévention. Cette démarche permet d’attirer l’attention sur les avantages pour la santé physique et mentale de cette pause d’alcool et d’interroger son rapport et sa relation avec cette substance. En France, la vente de boissons alcoolisées pèse plus de 19 milliards d’euros, ce qui amène même certaines associations et médecins à critiquer l’inaction de l’État pour soutenir le Dry January.

Oui, l’alcool est une drogue.

Notons bien que l’alcool est une drogue psychoactive, modifiant le comportement au même titre que le cannabis, la cocaïne ou l’héroïne, et dont la légalité n’a rien d’évident selon les époques, les pays et les âges des consommateurs. En France, les enquêtes épidémiologiques estiment qu’environ 8% des Français âgés de 18 à 75 ans présentent des risques élevés de dépendance et de maladies chroniques du fait de leur consommation excessive. Avec plus de 80.000 consultations par an pour un problème d’alcool, avec sa dépendance physique et psychique, avec sa neuro-toxicité démontrée, avec sa dangerosité sociale importante (dont les violences intrafamiliales et routières pour ne citer que celles-là), la consommation d’alcool excessive et/ou quotidienne n’a plus rien à prouver quant à son caractère toxique et dangereux pour les individus et la société.

Et si on essayait sans ?

Au-delà de l’idée de compenser les excès des fêtes, le Dry January offre une opportunité de réévaluer sa relation avec l’alcool. Les participants découvrent souvent une amélioration de leur sommeil, de leur énergie et de leur concentration. En outre, cela peut constituer un moyen efficace de soutenir les bonnes résolutions liées à la santé prises en début d’année.

Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans la popularisation du Dry January, permettant aux participants de partager leurs expériences, de se soutenir mutuellement et de trouver des alternatives non alcoolisées créatives. De plus en plus de bars et de restaurants proposent également des options sans alcool, répondant à la demande croissante de choix plus sains, certaines grandes marques historiques de boissons alcoolisées ne veulent pas louper le tournant et proposent aussi des versions sans alcool de leur boisson phare.

Consommation pas si anodine

Cependant, certains experts soulignent que le Dry January peut ne pas convenir à tout le monde, notamment pour l’arrêt de l’alcool. En effet, le sevrage en alcool est l’un des sevrages les plus dangereux pour la santé, avec dans certains cas un risque vital, dû aux risques de convulsions. Il est essentiel de promouvoir une culture de la modération tout au long de l’année plutôt que de se limiter à un seul mois. Dans un monde de surabondance bientôt dépassé, certains tentent d’opter pour des comportements plus sains et plus sobres. Cette initiative suscite une réflexion salutaire sur les habitudes de consommation d’alcool car il n’est pas nécessaire de boire tous les jours pour se rendre compte qu’on a un problème avec l’alcool.

Et vous ? Avez-vous essayé de ne plus boire d’alcool pendant un temps donné ? Vous semble-t-il difficile voire impossible de prendre du plaisir ou de vous amuser sans un verre à la main ?

Si vous vous interrogez par rapport à votre consommation d’alcool, parlez-en à votre médecin. Prenez soin de vous. _FS

À Saint-Martin:

CSAPA 05 90 87 01 17, 26 rue Félix Eboué

Hôpital Louis Constant Fleming, CMP- Consultation Addictologie

Alcooliques Anonymes -Marigot, AIDES association 17 rue du Spring (Sam 17-18h)

Alcoholics Anonymous – Red Cross Airport Road (Lun-Me-Ven 18h-19h)

