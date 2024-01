Prévision sargasses : Saint-Martin et Saint-Barthélemy en risque faible

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 22 janvier 2024, Météo France maintient le niveau de risque à faible pour les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Pour la zone Antilles Guyane, les images satellite des 20 et 21 janvier derniers ont été analysées. Quelques filaments sont détectés à l’est des Petites Antilles dans un courant qui pourrait les amener vers les côtes guadeloupéennes. De nombreux et longs radeaux de sargasses sont présents à environ 700km à l’est et se dirigent en grande partie vers l’arc antillais. Cette zone dense en sargasses s’étire jusqu’à 1400km des côtes. Les images prises à proximité de Saint Martin et de Saint-Barthélemy permettent une bonne analyse de la situation autour des Îles du Nord et confirment le risque faible d’échouement de sargasses : pas de détection à proximité des îles françaises, donc pas d’arrivage notable prévu. Les tendances pour les deux prochaines semaines amènent à un constat similaire mais prudent : risque d’échouement faible à moyen. Les dérives sont d’Est à Est-Sud-Est, des filaments au nord-est de la Martinique sont susceptibles d’être emportés vers l’archipel guadeloupéen en se concentrant et s’agglutinant sur certaines zones d’échouement favorables. Les Îles du Nord sont plus éloignées de cette menace pour le moment. Cependant, les prévisions pour les deux prochains mois, en concordance avec le début de saison des sargasses en février annoncent des échouements à prévoir. De nombreuses nappes de sargasses sont détectées à l’est de l’arc antillais, à une distance entre 700 et 1400km de nos côtes. Les premières devraient nous concerner d’ici plus ou moins deux mois de manière plus intense, suivant l’évolution des conditions météo. La Guyane est épargnée, pas de détections à l’est de ses côtes. Il faut toutefois rappeler que les détections sont difficiles dans ce secteur dû à la présence continue de nombreux nuages, liés à la présence de la Zone de Convergence Intertropicale (ZCIT). À suivre… _Vx

47 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter