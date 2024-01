EMPLOI : France Travail organise la 6ème édition de la Semaine des métiers du numérique

France Travail et ses partenaires organisent du 22 au 26 janvier 2024 sur l’ensemble du territoire, la 6ème semaine nationale des métiers du numérique afin de faire connaître les formations et métiers de la filière et faciliter les recrutements des entreprises.

L’objectif ? Donner aux candidats les clés de leur avenir professionnel pour s’orienter, devenir rapidement opérationnels et répondre ainsi aux besoins croissants de recrutement dans le secteur du numérique. Filière d’avenir, le secteur du numérique représente un potentiel d’embauches en croissance. En 2022, plus de 200 offres d’emploi dans les métiers du numérique en Guadeloupe et Saint-Martin ont été diffusées sur pole-emploi.fr (en hausse de 50% par rapport à 2022) et plus de 300 entrées en formation ont eu lieu. Maintenance informatique et bureautique, animation et réalisation de sites multimédia, études et développement informatique…

Ces métiers sont les plus demandés par les entreprises et les plus recherchés par les candidats du secteur. Au cours de cette 6ème édition, plus de 20 événements et animations seront proposés par les agences France Travail Guadeloupe & Iles du Nord et les partenaires, à distance ou en présentiel, sur l’ensemble du territoire. Tout l’enjeu est de faciliter la rencontre entre les professionnels du secteur et des demandeurs d’emploi, et d’agir en faveur de l’inclusion numérique : webinaires, ateliers sur les outils et services, découvertes des métiers, présentation des formations…

Programme :

Mercredi 24 janvier, de 10h00 à 12h00 à Saint-Martin : Immersion dans les métiers du journalisme et de l’audiovisuel au sein de l’entreprise IOTV

35 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter