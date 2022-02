EMPLOI : Retour sur la première édition du Boss Quizz Challenge

Jeudi dernier, les responsables d’Initiative Saint Martin Active (ISMA) accueillaient des étudiants en tourisme dans le cadre du Pass Jeune Compétences.

Une journée complète avait été programmée pour l’occasion dans les locaux d’ISMA, organisateur et créateur de ce Pass Jeunes Compétences qui a pour objectif, via un parcours numérique et rapide tel un test d’orientation professionnelle axé sur la personnalité, d’identifier les aptitudes de chaque interrogé et d’en définir son profil de compétences fortes. Plus d’une dizaine de jeunes en formation BTS de tourisme et hôtellerie restauration à l’Académie des Métiers se sont ainsi prêtés au jeu des 44 questions composant le Boss Quizz Challenge dont les réponses encodées dans une application appelée Aleïa ont révélé les cinq compétences majeures de chaque jeune. Initiative Saint Martin Active a comme perspective d’organiser 17 sessions du Boss Quizz Challenge dans les prochains douze mois permettant à 200 jeunes de renforcer leur profil professionnel d’un diplôme « Pass Jeune Compétences », diplôme certes symbolique mais qui fera néanmoins poids auprès de leurs futurs employeurs. Sabrina Rivere, directrice d’Initiative Saint Martin Active, et Gladys Repetto, directrice de l’Académie des Métiers, se sont réjouies de l’engouement de ces jeunes, motivés et mobilisés pour leur avenir professionnel. Le questionnaire principal conçu par l’ISMA en adéquation avec le fonctionnement du secteur professionnel saint martinois dont la plateforme associative a une connaissance assidue, a tenu occupé le groupe de jeunes durant la matinée. L’après-midi a quant à elle été consacrée aux entretiens individuels pour une meilleure connaissance des aspirations de chaque participant, sans oublier le challenge de rapidité avec une récompense à la clé pour les plus actifs. Dauphin Telecom et le Crédit Mutuel sont les deux partenaires principaux de cette action tournée vers la jeunesse saint martinoise, les deux entreprises ont d’ailleurs offerts plusieurs lots sous forme de somme d’argent, d’accessibilité à un compte bancaire ou encore de pass data. Le Boss Quizz Challenge s’adresse aux personnes entre 16 et 30 ans, avec ou sans diplôme. _Vx

