Evolution des cas de Covid-19 des deux côtés de l’île

Depuis le début de la pandémie il y a deux ans, 19 569 personnes ont été testées positives au covid-19 sur l’île, 49 % en partie hollandaise, 51 % en partie française.

Si durant plusieurs mois, la partie hollandaise a toujours comptabilisé davantage de personnes positives, en janvier de cette année la tendance s’est inversée : la partie française avait confirmé 9621 contaminations contre 9 308 en partie hollandaise au 31 janvier (contre respectivement 5148 et 5301 un mois plus tôt). Cet écart s’explique en partie par le fait que de nombreux touristes sont venus se faire tester en partie française où les tests étaient à ce moment beaucoup moins chers qu’en partie hollandaise.

En un an, le plus fort rythme de contaminations a été observé en janvier 2022 avec 43 % des cas confirmés ce mois-ci, soit 8480 contaminations des deux côtés de l’île. Depuis, le rythme a largement chuté. En février, 544 nouveaux cas ont été confirmés (253 en partie hollandaise et 291 en partie française).

En un an, la partie hollandaise a connu des pics de contaminations en janvier cette année avec 4007 cas, en août et décembre 2021 avec 949 et 713 nouveaux. En partie française ont été observés en janvier 2022, décembre et août 2021 avec respectivement 4473, 1175 et 750 nouveaux cas. (soualigapost.com)

