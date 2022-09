EMPLOI – FORMATION : Le préfet Vincent Berton apporte son soutien aux entreprises locales de BTP

Ces 14 et 15 septembre, la Collectivité et l’État organisaient des après-midis de Job Dating dans le secteur du BTP, en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale et la CCISM dont la dernière manifestation devait avoir lieu aujourd’hui à Marigot et qui est reportée à vendredi prochain en raison de la météo. Rencontre avec Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, lors de la session de mercredi à Quartier d’Orléans.

Après avoir échangé avec le représentant de chaque stand installé sur la place de l’ancien kiosque, Monsieur le préfet Vincent Berton nous a confié son optimisme concernant l’avenir des entreprises locales de BTP : « c’est une agréable surprise de voir tant de stands et de sociétés impliquées. Pour un premier jour en début d’après-midi, pas mal de personnes viennent se renseigner, je pense que c’est plutôt positif. » Après avoir rencontré en amont plusieurs patrons de TPE-PME pour discuter de la conjoncture, Vincent Berton confirme son optimisme : « Nous avons de nombreux chantiers qui arrivent, les collèges 600 et 900, la médiathèque, la cité administrative de l’État et celle de la Collectivité après, ce sont des gros projets de travaux publics. Il faut donc absolument qu’on arrive à en faire profiter Saint-Martin, c’est un véritable challenge d’où la création du Job Dating qui contribue à cette mission. » Le Job Dating BTP, organisé par une équipe de passionnés avec en tête la cheffe de projet Fabiola Rioual, a pour objectif de promouvoir l’offre de travail en mettant en relation directe les demandeurs d’emploi et les entreprises en recherche d’effectifs. Cette opération est financée dans le cadre du Pacte Ultramarin d’Investissement dans les Compétences impulsé par l’État et déployée sur notre territoire au service de l’emploi des saint-martinois. Interrogé sur certaines entreprises locales de BTP frustrées de ne pouvoir répondre à des appels d’offres dont la marché est parfois attribué à des sociétés étrangères avec plus de moyens, Monsieur le Préfet confie sa volonté de créer un observatoire de la commande publique afin d’adapter les marchés, aider les sociétés locales pour qu’elles puissent y répondre en créant par exemple des groupements et proposer une formation pour qu’elles soient à même de répondre aux marchés publics. « Un observatoire de commande publique permettrait de partager les prévisions et les caractéristiques des marchés, il aura pour but de faire de la prospective et de l’information pour évoluer en interne, c’est important de mettre ça en place dans les prochains mois pour les entreprises saint-martinoises. » Avec plus d’une dizaines d’entreprises représentées à Quartier d’Orléans, une vingtaine de stands seront présents lors de la troisième et dernière session du Job Dating BTP le vendredi 23 septembre 2022 à Marigot, de 15h à 19h sur le parking central de la Collectivité. Ce dispositif permet d’échanger de vive voix sur les possibilités offertes dans le secteur du BTP en proposant plusieurs types de contrats de travail: CDD, CDI, Intérim et Contrat de professionnalisation. Le secteur du BTP représente l’une des fortes sources d’emploi sur le territoire via des postes tels que chef d’équipe, plombier, conducteur d’engins, maçon, manœuvre, électricien, etc. C’est un domaine dans lequel il existe de nombreuses opportunités, notamment pour leur haute saison qui débutera en octobre._Vx

Infos Job Dating BTP : 0690 18 11 03

