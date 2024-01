SOCIAL : La CAF lance un appel à projets « vacances en famille »

La Caisse d’Allocations Familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin lance un appel à projets à l’attention des structures de vacances, pour l’organisation de séjours en famille de 7 nuitées, durant les périodes de Pâques, Été, Toussaint et Noël 2024.

L’accès aux vacances est un droit. Pourtant les populations les plus fragiles en restent majoritairement exclues. Aux difficultés financières s’ajoutent bien souvent des freins sociaux et culturels : s’autoriser à partir en vacances quand on est en recherche d’emploi, sortir de son environnement quotidien, comment et avec qui partir… autant de questions qui appellent la mise en place d’un accompagnement et la construction d’un véritable projet vacances.

Un outil d’insertion sociale

Plusieurs études le démontrent, le projet vacances permet d’agir sur des ressorts personnels comme la confiance en soi, la diminution du sentiment d’échec, l’autonomie. Il permet en outre l’acquisition de compétences transférables dans le quotidien, telles que l’organisation, la construction d’un budget, la mobilité, le vivre-ensemble…et contribue ainsi à l’insertion sociale.

Les structures hôtelières de vacances intéressées par le dispositif peuvent télécharger le dossier de candidature et le cahier des charges sur le site www.caf.fr.

Qui peut en bénéficier ?

Les familles bénéficiaires d’au moins une prestation familiale de la CAF Guadeloupe et Saint-Martin, ayant un quotient familial (QF) inférieur ou égal à 700 €.

Le dossier complet devra être transmis uniquement à l’adresse mail suivante :

caf971-projetsvacances@caf.fr.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 février 2024. Aucun dossier transmis après cette date ne sera recevable.

