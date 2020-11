SANTE : Le nombre de nouveaux cas de covid-19 baisse sur l’île, mais augmente en partie française depuis septembre

85 nouveaux cas de covid-19 ont été confirmés la semaine dernière sur l’île, soit 26 de plus que la semaine précédente : 38 en partie française et 47 en partie hollandaise.

Selon les bulletins des autorités sanitaires, 301 tests PCR ont été réalisés en partie française la semaine dernière et 806 en partie hollandaise. 12,6 % des tests se sont révélés positifs en partie française (même taux que la semaine précédente) et 5,83 % en partie hollandaise. Il faut toutefois être prudent dans l’interprétation de ces données : si en partie française, le nombre de tests varie entre 200 et 300 d’une semaine à l’autre, l’écart est davantage important en partie hollandaise, passant de 60 (durant 2 semaines en octobre) à plus de 800 la semaine dernière.

Globalement sur l’île, le nombre de nouveaux cas de covid-19 diminue chaque mois depuis le pic observé en août. Ce mois-ci, 508 nouveaux cas avaient été confirmés dont 68,5 % en partie hollandaise. En septembre, 381 personnes ont été contaminées et le mois dernier 360.

Au 1er novembre, 1 435 personnes ont contracté le virus : 604 en partie française et 831 en partie hollandaise depuis mars. Même si le nombre de cas a toujours été nettement inférieur côté français, la partie française enregistre une croissance mensuelle régulière voire supérieure en octobre à celle de la partie hollandaise.

En septembre, 190 cas ont été confirmés par l’ARS et 191 par le gouvernement de Sint Maarten, c’était 157 cas de moins en partie hollandaise mais 30 de plus en partie française par rapport à août. En octobre, l’ARS a confirmé 201 nouveaux cas (+ 11 cas) et St Maarten 159 (-32 cas par rapport à septembre et – 42 par rapport à la partie française).

Si au début de la crise, le fait que la partie française faisait davantage de tests et donc enregistrait davantage de cas, le contexte est aujourd’hui inversé. En effet, entre fin août et le 1er novembre, une différence de 324 tests est observée en faveur de la partie hollandaise qui a réalisé sur cette période 4 076 tests contre 3 752 en partie française. Au cours de ces deux mois, 10,4 % des tests se sont révélés positifs en partie française, et 9,5 % en partie hollandaise.

Nota bene : nous nous sommes basés sur les bulletins quotidiens de St Maarten et sur ceux des 3-31 juillet, 28 août, 27 septembre et 1er novembre de l’ARS. (soualigapost.com)