Covid-19 : Conseils à la population à retenir

En cas de suspicion de contamination, avec ou sans symptômes, il est impératif de ne pas de se déplacer au cabinet de son médecin. Il faut le joindre préalablement par téléphone.

Les tests antigéniques viennent compléter le dispositif de dépistage du COVID basé, jusqu’ici, sur les tests RT-PCR qui restent les plus sensibles. Les tests PCR restent donc la priorité en particulier pour les personnes symptomatiques ou les cas contacts à risques. Ils restent aussi la référence pour les voyageurs. Ce n’est que si les tests RT-PCR ne sont pas disponibles dans le délai imparti que les tests antigéniques viennent compléter le dispositif pour les voyageurs. Ils sont proposés depuis ce jour aux voyageurs qui quittent Saint-Martin pour séjourner (plus de 48H) en Guadeloupe. Ces tests seront également proposés aux personnels qui exercent dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de notre archipel pour des grandes campagnes de dépistage collectif ; en particulier à leur retour de congés.

La plateforme TAP/RIPOSTE COVID-19 toujours à l’écoute au 05 90 99 14 74, évolue avec une nouvelle cellule, afin de répondre au mieux à la stratégie de l’Etat reposant sur trois piliers Tester Alerter Protéger (TAP).

En lien avec les partenaires de l’assurance maladie (CGSS) et Santé Publique France, elle réalise un travail d’enquête très important pour identifier les cas contacts et pour des demandes d’information sur les modalités des dépistages (difficultés pour les rendez-vous avec les laboratoires, coordonnées des centres de dépistages, planning des dépistages itinérants dans les communes, dépistage pour les vols métropole ou Antilles, mesures de prévention à mettre en place dans les entreprises et les procédures pour faire tester les salariés, les conduites à tenir pour les personnes contacts, demandes de dépistages dans les établissements publics ou privés…). La plateforme continue à traiter un nombre important d’appels et à suivre le respect des mesures d’isolement.