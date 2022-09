Cyclone : Passage dévastateur du cyclone Ian en Floride

Le cyclone Ian, classé en catégorie 4, considéré comme « extrêmement dangereux », a touché terre mercredi après-midi en Floride. Il a provoqué des inondations catastrophiques. A Fort Myers, un requin désorienté a été aperçu en pleine rue !

Les régions côtières du sud-ouest de la Floride étaient pour la plupart plongées dans le noir tôt jeudi, après le passage dévastateur du cyclone Ian, d’une rare intensité. Il a provoqué des inondations catastrophiques et des coupures de courant généralisées.

Légèrement à l’écart du trajet de l’ouragan, près de l’archipel des Keys, les mauvaises conditions ont fait chavirer un bateau transportant des migrants, et les gardes-côtes recherchaient encore 20 personnes, trois ayant été sauvées et quatre autres ayant réussi à nager jusqu’au rivage.

Charriant des vents allant jusqu’à 240 km/h, Ian a touché terre le long de la côte de Cayo Costa, dans le sud-ouest de l’Etat, en milieu d’après-midi, d’après le Centre national des ouragans américain (NHC). L’ouragan, qualifié d’ « extrêment dangereux », a causé des inondations « catastrophiques », a précisé le centre.

Plus de 2 millions de foyers étaient privés d’électricité jeudi matin en Floride, sur un total de 11 millions, principalement autour de la trajectoire de l’ouragan, selon le site spécialisé PowerOutage. Plusieurs comtés situés près de l’endroit où Ian a touché terre étaient presque entièrement sans courant, d’après le site.

Ian devrait toucher non seulement plusieurs millions de personnes en Floride mais aussi dans les Etats de la Géorgie et de la Caroline du Sud. La ville de Punta Gorda a ainsi été plongée. Dans la nuit, seuls quelques bâtiments équipés de générateurs restaient illuminés, les seuls bruits alentour étant le rugissement du vent et la pluie battante.

A Naples, dans le sud-ouest de la Floride, des images de la chaîne MSNBC montraient des rues complètement inondées et les voitures flottant au gré du courant. A Fort Myers, une ville de plus de 80’000 âmes, les inondations étaient si importantes que certains quartiers ressemblaient à des lacs. La crue a pu parfois dépasser 3 mètres, a annoncé mercredi soir le gouverneur de l’Etat, Ron DeSantis.

L’ouragan Ian avait auparavant frappé Cuba mardi, tuant deux personnes et plongeant l’île dans le noir. Mercredi, le courant a été rétabli pour certains habitants de La Havane et de 11 autres provinces mais pas dans les trois les plus touchées à l’ouest du pays. _AF

