ECONOMIE : 5390 personnes à la recherche d’un emploi, un niveau jamais atteint à Saint-Martin

575 personnes supplémentaires sont inscrites en catégorie A à Pôle Emploi à Saint-Martin à fin octobre par rapport à fin mars. Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A s’élève à 4 635 contre 4 060 deux trimestres plus tôt, soit une hausse de plus de 14 % en six mois.

Ce sont surtout les femmes qui ont le plus poussé la porte de Pôle Emploi : + 330 entre fin mars et fin octobre contre + 245 hommes sur la même période. Au troisième trimestre, 2840 femmes sont à la recherche d’un emploi et 1795 hommes en catégorie A.

Depuis mars 2008 (premières données consultables en ligne), le nombre de personnes en catégorie A n’a jamais été aussi élevé. S’il a souvent flirté avec les 4300, voire 4440, il n’avait jamais dépassé la barre des 4500 (sauf en août 2017 avec 5111 inscrits).

Si l’on considère l’ensemble des catégories, ce sont 5390 personnes à la recherche d’un emploi à fin octobre, soit 455 de plus que fin mars ou 320 de plus que le trimestre précédent. A titre de comparaison, fin 2017 après Irma, 4821 étaient inscrites à Pôle Emploi toutes catégories. C’est également la première fois que le chiffre est aussi élevé, la barre des 5 000 avait été franchie entre mai 2016 et août 2017 mais n’avait jamais dépassé les 5270 personnes (sauf en août 2017 avec 5672 personnes).

Au cours du troisième trimestre, la fin d’un contrat est la cause d’inscription pour un quart des nouveaux demandeurs d’emploi (cat A, B et C) ; le licenciement économique est la cause pour 2 % et la rupture conventionnelle pour 3,7 %. Pour 11,8 %, il s’agit de l’inscription d’une personne qui s’est présentée pour la première fois sur le marché du travail (elle termine ses études ou était inactive avant. 16,2 % des nouveaux inscrits recherchent un emploi après une période d’inactivité, de maladie, maternité ou de formation. (soualigapost.com)