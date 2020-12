Feux d’artifices = animaux en panique

Cette traditionnelle explosion d’étincelles dans un ciel endormi est certes un rêve pour les humains, mais un cauchemar pour les animaux.

Si cette pratique féérique est devenue un incontournable pour fêter la fin d’une année calendrier, il est indispensable de rappeler que nos amis à quatre pattes ne s’en émerveillent point. Chiens, chats et autres animaux ne comprennent pas ce concept qui vient bousculer leurs habitudes nocturnes bercées par l’obscurité et le silence. Leur ouïe fine et sensible n’y décèle qu’un bruit assourdissant et terrifiant, ce qui les pousse généralement à s’enfuir dans la panique pour se mettre à l’abri du danger. Le nombre accru d’animaux retrouvés en fourrière les lendemains de réveillon parle de lui-même.

Les feux d’artifices ont été autorisés du côté hollandais à titre privé entre le 29 et le 31 décembre, les détonations se sont déjà fait ressentir à diverses reprises, effrayant la faune derrière la frontière. Les associations défendant les droits des animaux s’insurgent contre cette approbation mettant à mal le bien-être animal, et à juste titre.

Pour les animaux de compagnie, prévoyez donc de les mettre à l’abri le soir des festivités, de préférence à l’intérieur avec rideaux ou volets fermés. Si vous êtes de sortie, laissez la télévision ou la radio allumée, ce qui masquera -un peu- les déflagrations extérieures. Si votre chien ou votre chat montre des signes de peur pendant un feu d’artifice, ne le punissez surtout pas, restez naturel et rien ne vaut un jouet pour le distraire et une petite récompense pour le satisfaire. Enfin, veillez à ce que votre animal domestique porte un collier nominatif ou une puce enregistrée par un·e vétérinaire, en cas de fugue, il sera plus aisé de la/le retrouver.

Pour tout organisateur ou aficionado de pétards aériens et brillants, les représentants de la population animalière de Saint-Martin nous aboient dans une oreille et nous miaulent dans l’autre une alternative en 5 mots : feu d’artifice à bruit contenu. À bon entendeur…