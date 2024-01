Chef d’œuvre : la lutte contre l’obésité à Saint-Martin

Parti d’un projet pédagogique réparti sur deux années au lycée professionnel Daniella Jeffry, SXM No Obesity, appelé le « chef d’œuvre », sort du cadre scolaire pour sensibiliser la population saint-martinoise à lutter contre l’obésité.

Déployé par Akpéné Brégeau, professeure de cuisine au lycée professionnel, avec le soutien de nombreux collègues de l’enseignement général, ce projet pluridisciplinaire touche autant les enfants et les adolescents que les adultes. Au premier plan, le surpoids et les conséquences de l’obésité sur la santé qui sont mis en lumière de façon ludique et éducative avec un objectif commun pour les futurs professionnels de l’alimentation : maitriser leur prise de poids par le biais d’une formation en cuisine diététique et allégée. En commençant avec une classe de première HRC (hôtellerie restauration cuisine), le projet s’est poursuivi en classe de terminale avec une note influençant l’obtention du baccalauréat. SXM No Obesity continue son travail en dehors du lycée en proposant sur les réseaux sociaux des défis multilingues derrière lesquels se cachent toujours un message important, que ce soit photographier son repas quotidien pendant une semaine ou présenter une recette allégée du festin de Noël. Le projet « Lutte contre l’obésité SXM » propose également des exercices sportifs faciles afin d’exercer une activité physique régulière, des techniques de cuisine et des vidéos instructives sur l’importance de s’hydrater, de cuisiner et de consommer des produits sains et locaux. Louis Mussington, président de la Collectivité, a collaboré avec les porteurs du projet pour sensibiliser la population à une alimentation saine et équilibrée afin de lutter contre ce fléau mondial qu’est l’obésité et qui touche particulièrement le territoire. Le but d’élargir la visibilité du projet est que les gens puissent parler sans tabou de l’obésité, partager leur expérience, relever les défis dans la bienveillance, sans concurrence, et amener les gens à cuisiner.

Pour Akpéné Brégeaud qui y consacre désormais de son temps libre et ses fonds propres, le projet de lutte contre l’obésité repose sur deux axes : l’alimentation et l’hygiène de vie ainsi que l’activité sportive. La lutte s’attaque aussi aux fausses croyances car il ne faut pas systématiquement avoir beaucoup d’argent pour être en forme et en bonne santé. Pour que ce dispositif original de sensibilisation à lutter contre l’obésité sur le territoire de Saint-Martin puisse porter ses fruits, surtout auprès des jeunes, tous les soutiens sont les bienvenus, qu’ils soient financiers ou matériels, comme des goodies de la part d’entreprises privées à offrir à celles et ceux qui relèvent les défis. Restez en bonne santé, rejoignez le mouvement. _Vx

Infos : 06 90 32 95 42

Facebook : Lutte contre l’obésité sxm

Instagram : triomphons_de_l_obesite_sxm

