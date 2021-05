SANTE : Très faible affluence au centre de vaccination de Galisbay

440 personnes se sont rendues au centre de vaccination à Galisbay la semaine dernière pour recevoir une première dose du vaccin Pfizer, un chiffre bas et «décevant» selon les services de l’Etat et l’agence régionale de santé.

Pourtant tous les moyens ont été mis en place avec la Croix Rouge pour accueillir le public de la partie française : parking, quatre files de passage, plage horaire large (du lundi au samedi de 8h à 16h), prise en charge sans rendez-vous et une équipe permanente composée de 25 personnes.

La capacité de vaccination est d’environ 300 personnes par jour ; moins de 100 s’y sont pour l’instant présentées quotidiennement.

Pourquoi les Saint-Martinois ne vont-ils pas se faire vacciner ? Les autorités qui ont tenu une conférence de presse lundi matin, n’ont pas de réponse. «A Saint-Barth, près de 300 personnes y sont allées chaque jour», commente le préfet Serge Gouteyron.

Lundi matin, l’Etat, l’ARS et la Croix Rouge ont convié les représentants des lieux de culte de la partie française afin de leur expliquer les enjeux de la vaccination et ainsi les encourager à faire passer le message auprès de leurs fidèles. «C’est un geste individuel mais surtout collectif car nous devons penser à soigner les prochains et atteindre l’immunité collective», insiste Cédric Jeannot, le responsable du vaccinodrome.

(soualigapost.com)