DIVERTISSEMENT : Cinéma d’aventure sur la plage de Grand-Case

Fin des mercredis soirs, c’est dorénavant le vendredi que l’écran géant est installé sur la plage du Temps des Cerises à Grand-Case. Les transats n’ont pas désempli pour la projection de « Uncharted ».

Depuis la reprise des Outdoor Cinema SXM, la programmation ne cesse de satisfaire un public venu apprécier un moment de cinéma au grand air, avec le bruit des vagues en fond sonore naturel. Comédie, film familial ou cinéma d’action, les longs métrages proposés sont accessibles pour les petits et les grands. Vendredi dernier, les organisateurs avaient opté pour le célèbre « Uncharted », film américain réalisé par Ruben Fleischer et sorti cette année. On y retrouve Tom Holland qui avait récemment fait apparition sur l’écran géant gonflable lors de la projection de Spiderman 3. « Uncharted » est l’adaptation cinématographique de la série de jeux vidéo du même nom, avec toutes les recettes d’un bon film de type action-aventure. Comme à l’accoutumée, les nombreuses scènes de cascade dignes d’un Indiana Jones ont déclenché une certaine montée d’adrénaline dans le public et des cris d’enthousiasme des enfants présents. Deux heures de grand cinéma qui nous emmène en voyage dans les quatre coins du monde au cœur d’une chasse au trésor sans bouger de sa chaise longue, en sirotant un cocktail frais ou en grignotant les snacks d’usage de toute salle de cinéma qui se respecte. De nombreux spectateurs viennent à l’Outdoor Cinema SXM pour le choix du film, d’autres s’y rendent presque systématiquement, juste pour le plaisir de l’expérience. _Vx

