MICRO-TROTTOIR « Les élections approchent, comptez-vous voter ? »

« Oh que oui ! Pour moi, le vote n’est pas seulement un droit mais aussi un privilège. Je n’ai jamais manqué une élection ni de faire valoir mon vote. Même si je n’étais pas présente pour me rendre aux urnes, j’ai fait les démarches pour avoir une procuration afin que mon vote soit pris en compte. C’est important de participer mais tout aussi important de se renseigner sur les programmes des différents candidats. Je n’ai jamais vu aucun programme qui correspondait exactement à mes idées politiques mais certains s’en rapprochent. L’essentiel, c’est que le ou la candidat/e élu/e mette en application ce qui est promis. » Nelly

« Je n’ai jamais voté, ce sera la première fois. Personne ne vote dans ma famille sauf ma tante, et c’est elle qui m’a donné envie de le faire. Pour vous dire

la vérité, ça ne m’a jamais vraiment intéressé ces histoires de politique, parce que dans la vraie vie, on ne voit pas vraiment la différence. Mais en parlant avec ma tante, je me suis rendu compte que si tout le monde se tait ou ne fait que se plaindre parce que les choses ne changent pas, ça n’avancera jamais. Et même si mon vote ne fait pas peser la balance du côté que je voudrais, j’aurais au moins exprimé ce que je veux pour mon île. » Jimmy

« Outre le fait que voter est primordial pour moi, c’est devenu une tradition familiale, on va ensemble aux bureaux de vote, on échange nos idées et nos points de vue sur les programmes des candidats, ça crée parfois des discussions animées pendant les repas de famille, ça, je peux vous le dire ! Je suis impliquée dans mon quartier, je travaille avec des associations, j’ai conscience que la vie à Saint Martin fonctionne avec une vitesse différente de celle en métropole mais les périodes électorales, je les vis comme une occasion pour la population d’exprimer ses besoins et ses ambitions. Donc, oui, je compte voter et j’en suis fière. » Malika

« J’ai voté blanc pendant longtemps. C’est toujours un peu mal perçu de le dire mais c’est une forme d’expression aussi. Je n’ai jamais vraiment trouvé de candidat ou de programme qui répondait à mes attentes en tant qu’électeur. Voter est pour moi un devoir citoyen. Cette année, il y a peut-être quelqu’un qui récoltera mon vote, mais j’attends de voir comment les campagnes vont se dérouler, je vais suivre ça tranquillement. En espérant vraiment que les promesses seront tenues parce que ces derniers semaines ont été mouvementées et la population de Saint Martin a besoin d’être rassemblée, pas divisée. » Reginald

