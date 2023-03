VIE LOCALE : Les Mardis de Grand-Case, l’or de Saint-Martin

Après deux semaines sans l’effervescence des Mardis de Grand-Case, l’évènement-phare de l’île a proposé une édition haute en plumes et en couleur ce 7 mars dernier.

Avec comme thématique « la Gold Parade », les Mardis de Grand-case de cette semaine faisait son second grand retour après une absence volontaire le 14 février afin de laisser aux restaurateurs de Grand-Case la mainmise sur la Saint-Valentin et une édition annulée par les officiels faute d’effectifs pouvant assurer la sécurité de la population saint-martinoise lors de l’évènement.

Ce mardi 7 mars, les visiteurs ont été nombreux pour découvrir les exposants installés le long du boulevard de Grand-Case et les créations typiques de Saint-Martin que ce soit dans le prêt-à-porter, les bijoux, les objets de décoration ou encore les œuvres artistiques. Sponsorisée par Samarpaint, cette nouvelle édition proposant de nombreux stands de nourriture locale et de boissons originales pour satisfaire les papilles du public atteignait son apogée avec la Golden Parade. Trois danseuses sublimes, parées de plumes jaunes et de pierres incrustées dans leur costume flamboyant, qui ont arpenté le boulevard au rythme des musiciens et des percussionnistes dont l’énergie restera gravée dans les mémoires des spectateurs. Classe, raffiné, la soirée de divertissement s’est déroulée dans une ambiance typique des Mardis de Grand-Case : conviviale, familiale, festive et surtout, inoubliable.

Les groupes de musique live et les DJ présents ont largement contribué à faire de cette édition une expérience incomparable. L’association Calypso Event, organisatrice des Mardis de Grand-Case derrière qui se cachent Chantal Vernusse, Corinne Deloche et Fabienne Merel, peut être fière de réussir le pari de transformer Grand-Case en lieu de fête familiale chaque mardi. _Vx

292 vues totales, 292 vues aujourd'hui