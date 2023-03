EDUCATION : Semaine des Mathématiques dans les écoles, collèges et lycées

Du 6 au 15 mars se déroule la semaine des mathématiques. Cette année le thème est « Mathématiques à la carte ». Les élèves des écoles, collèges et lycées de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, comme les années précédentes, vivront cette semaine à partir de diverses « cartes de menus ».

Ainsi diverses actions autour du thème « Mathématiques à la carte » (carte au trésor et géométrie, nombres et jeux de cartes, carte de restaurant..) seront menées au sein des classes et des établissements scolaires pour renforcer l’attractivité des mathématiques.

Rappelons que cette semaine a pour objectifs de :

• Proposer une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques.

• Insister sur l’importance des mathématiques dans la formation des citoyens et dans leur vie quotidienne (nombres, formes, mesures, sciences du numérique).

• Présenter la diversité des métiers dans lesquels les mathématiques jouent un rôle important ou essentiel ainsi que la richesse des liens existant entre les mathématiques et les autres disciplines (physique, chimie, sciences de la vie, environnement, informatique, sciences économiques et sociales, géographie, etc.).

• Développer chez les élèves le goût de l’effort, la persévérance, la volonté de progresser, le respect des autres, de soi et des règles : autant de valeurs communes au sport et aux mathématiques.

• Montrer que la pratique des mathématiques peut être source d’émotions de nature esthétique (élégance d’une théorie, d’une formule, d’un raisonnement) afin de dévoiler le lien entre mathématiques, plaisir et créativité.

Un padlet, regroupant quelques ressources à mettre en œuvre du cycle 1 au cycle 3, a été élaboré par les référents mathématiques Gaëlle Beaufour et Stéphanie Brouwers et le coordonnateur mathématiques, Valérie Siobud :

https://padlet.com/valeriesiobud1/semaine-des-math-matiques-2023-zhI35p6

