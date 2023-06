VIE LOCALE : Lancement de la 3ème édition de SPOTLIGHT ce samedi 3 juin

Le slogan choisi par la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin pour illustrer cette nouvelle édition de Spotlight est alléchante : 1 day, 1 place, shop the very best of Saint-Martin (un jour, un endroit, achetez le meilleur de Saint-Martin) !

Ce samedi 3 juin de 8h à 20h, la CCISM invite la population à participer à Spotlight, évènement ouvert à tous les secteurs et à tous les types d’entreprises inscrites auprès de la CCISM, que ce soit au titre du Registre du Commerce, de la Chambre des Métiers, ou de la Chambre d’Agriculture. Pour marquer le coup en 2023, l’accent est mis sur l’expérience shopping où les 30 entreprises présentes, au-delà de présenter leurs compétences ou savoir-faire, proposeront des offres, produits ou services inédits aux visiteurs. Cette journée du 3 juin sera rythmée par des animations gratuites où le public découvrira les animaux de l’association Oualichi Pédagogique Farm, le Face Painting avec Ofara qui enchantera les petits et les grands, le Fashion Show où les modèles présenteront les créations locales, la performance artistique de Mélissa Fleming et le concert de Royalty.

En parallèle, la CCISM transforme la Maison des Entreprises en Pop-Up Stores pour une expérience shopping authentique et locale. Sans oublier le plaisir des papilles avec les stands du Food Court où toute la diversité culinaire de Saint-Martin sera représentée. Et enfin, les ateliers payants, en anglais ou en français, sur des thématiques diverses avec une immersion dans l’univers du bien manger, des plantes et des bonnes pratiques de consommation sans oublier les ateliers pâtisserie, créatifs et bien-être : Care for your hair d’UA Zuri pour une bonne santé capillaire, Name your herbs de Jah Bash pour découvrir ou s’initier à la reconnaissance et l’utilisation des plantes médicinales, Cupcake Design par la Gâterie avec un atelier de décoration de cupcake grâce aux astuces de l’expert en pâtisserie, Gommage minutes par Ego Beauté pour apprendre à réaliser votre soin du visage fait maison, Cash culture par l’association Smart où les participants découvriront les bienfaits du recyclage et la culture verticale en vue d’augmenter leur pouvoir d’achat dans une logique d’autosuffisance alimentaire, et Evasion Sip and Paint avec Claudio Arnell pour réaliser une toile en compagnie de cet artiste plasticien. Rendez-vous ce samedi 3 juin à la CCISM de 8h à 20h. _Vx

Infos et inscriptions :

https://www.ccism.fr/spotlight2023

