TOURISME : 19 hébergements touristiques classés en 2023

Ce mardi 30 mai, la cérémonie de remise des étoiles aux hôtels et guest houses a eu lieu au Lycée Professionnel Daniella Jeffry en présence d’Alain Richardson, vice-président de la Collectivité, afin d’officialiser le nouveau classement d’hébergements sur le territoire de Saint-Martin.

En guise d’introduction lors de son discours, Alain Richardson a déclaré : « Cette mandature a récemment modifié le code du tourisme pour créer des dispositifs qui encouragent et accompagnent les professionnels dans la montée en gamme de leur hébergement ». Encourageant tous les établissements à enclencher cette dynamique de reconstruction, l’homme politique se réjouit que la confiance soit rétablie et que les professionnels du secteur fassent preuve de courage, avec une volonté et un professionnalisme appuyés. Ayant la compétence du tourisme qui inclut les règles, les normes et le code à respecter, la Collectivité poursuit ainsi sa démarche de classement des établissements hébergeant les touristes tout en réaffirmant son objectif d’atteindre des chiffres plus élevés en termes de capacité, à savoir 3500 chambres. Stéphanie Bessière, directrice du tourisme à la Collectivité, s’est ensuite chargée de dévoiler le nouveau classement, symbole fort de la reconstruction de la destination, avec 43 hébergements recensés (17 hôtels, 6 résidences et 20 guest houses). Sur ces 43 hébergements avec 1161 chambres disponibles actuellement, 19 sont désormais classés ce qui représente 44% de l’ensemble: 7 hôtels, 3 résidences et 9 guest houses. Parmi les nouveaux hébergements classés, citons la Guest House 4 étoiles « Sunseeker » de la Baie Orientale, la Guest House 2 étoiles « Tiko Lodge » d’Oyster Pond, la Guest House 4 étoiles « Sea Pearl » de la Baie Orientale et la Résidence 4 étoiles « Orient Beach » également à la Baie Orientale. Les hébergements ayant gagné une étoile supplémentaire sont les suivants : Hôtel « La Playa » à la Baie Orientale de 3 à 4 étoiles et l’Hôtel « Le Grand Case Beach Club » à Grand-Case de 3 à 4 étoiles. Lors de la cérémonie, Alain Richardson a remis à Bernice Richardson, de la guest House « Over The Hill » à la Savane, sa nouvelle plaque 3 étoiles, gagnant ainsi deux étoiles supplémentaires lors de ce nouveau classement. Émue, cette dernière s’est exprimée en ces termes : « C’est une surprise mais c’est grâce à la collectivité et le fonds FEDER que j’ai pu mettre toutes mes visions dans mon entreprise et ça a porté ses fruits, j’ai les trois étoiles ! ». Retrouvez le classement complet des établissements classés dans notre version numérique. _Vx

376 vues totales, 376 vues aujourd'hui