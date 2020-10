La destination « Saint-Martin » s’affiche en grand sur les bus à Paris !

Au beau milieu de l’automne, alors que le froid commence à s’installer durablement dans la capitale, une magnifique vue plongeante sur la Baie de Marigot ressort de la grisaille. En partenariat avec JC Decaux et les bus touristiques Open Tour, Saint-Martin s’affiche en grand, sillonnant la «Ville Lumière», des Champs Elysées à la Tour Eiffel en passant par l’Arc de Triomphe !

Grâce à ce visuel vivant et coloré, parcourant Paris tout au long de la journée, notre destination va profiter d’une excellente visibilité du 17 octobre au 1er novembre.

Avec cette campagne «Smile At Life», l’Office de Tourisme porte une image positive et pleine d’énergie de notre île, qui affiche fièrement la beauté de ses paysages : comment résister à l’envie de venir ou de revenir on The Friendly Island ?