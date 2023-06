Jeux des Iles 2023 : une expérience riche pour Saint-Martin

Les sportifs représentant pour la première fois les couleurs de Saint-Martin lors de la 25ème édition des Jeux des Îles en Corse sont revenus fiers le 29 mai dernier après trois jours intenses de compétition.

Si les résultats n’ont pas été à la hauteur des espérances des différents athlètes, l’expérience de participer à cette compétition mythique et d’affronter d’autres compétiteurs de territoires différents permettra aux équipes de tirer les enseignements pour améliorer les performances. C’est bel et bien l’objectif du Centre d’Excellence par l’Éduction et le Sport (CEES) qui déclarait récemment : « À la suite des Jeux des Îles, nous procéderons à un débriefing avec les encadrants techniques et nous allons relever les points que nous devons améliorer. Cette expérience a été plus que bénéfique. Notre volonté de développer le sport de haut niveau à Saint-Martin est réelle. Nos jeunes ont du talent, ils méritent d’avoir un accompagnement de qualité (…). La volonté est bien présente, nous avons le plan maintenant, il faut qu’on continue le travail commencé ». Les 47 athlètes saint-martinois ne déméritent pas pour autant, bien au contraire. Pour une première participation du 23 au 27 mai derniers avec seulement deux mois d’entrainement intense, la délégation saint-martinoise qui concourait dans 5 disciplines revient avec une médaille de bronze pour l’athlétisme avec l’équipe de relais composée de Verlang Gamiette, Jahiem Kennedy-Hodge, Renato Daniel et Mylian Paul, une victoire pour le basket contre la Corse, une 8ème place en gymnastique pour Jade Auge et deux 4ème place en athlétisme pour Désirée Gamiette (400 et 800m) ainsi qu’une 6ème place au 1500m. Le grand gagnant de la 25ème édition des Jeux des Îles est la Sardaigne qui totalise 57 points. La 26ème édition de 2024 aura donc lieu en Sardaigne, comme le veut la tradition. En seconde position, la Corse avec 39 points et les Canaries avec 34 points. Du côté des Antilles, la Martinique arrache la 4ème place avec 29 points, suivie par la Guyane (22 points). Tous nos encouragements aux athlètes saint-martinois ! _Vx

